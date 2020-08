Trump: TikTok verbieden in de Verenigde Staten

De Amerikaanse president Donald Trump gaat de populaire socialemedia-app TikTok van het Chinese bedrijf ByteDance verbieden in de Verenigde Staten. Dat zei hij vrijdag (lokale tijd) tegen journalisten aan boord van het presidentiële vliegtuig Air Force One.

“Wat TikTok betreft, we gaan ze verbieden in de Verenigde Staten”, aldus Trump. De president stelde het verbod zaterdag nog te zullen bekrachtigen. Dat zou volgens hem kunnen door middel van een presidentieel decreet of een economische noodwet.

De Amerikaanse overheid doet al een tijd onderzoek naar TikTok, waarop gebruikers korte filmpjes kunnen plaatsen. De Verenigde Staten zien dat als een gevaar voor de nationale veiligheid omdat ByteDance zo veel informatie over Amerikaanse burgers vergaart. Die informatie wordt volgens de Amerikanen mogelijk doorgespeeld naar de Chinese overheid.

Eerder meldde persbureau Bloomberg op basis van ingewijden dat Trump aan een order zou werken die ByteDance dwingt TikTok te verkopen. Ook zou Microsoft in gesprek zijn om de Amerikaanse activiteiten van TikTok in handen te krijgen.