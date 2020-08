FNV wil hele horecasector reorganiseren

De horeca moet drastisch op de schop om toekomstbestendig te zijn. Dat stelt FNV Horeca. De vakbond heeft brancheorganisaties Koninklijke Horeca Nederland (KHN) en een aantal grote horecawerkgevers gevraagd om samen te werken en na te denken over ingrijpende maatregelen in de sector. De vakbond hoopt dat er op die manier zoveel mogelijk banen behouden kunnen worden.

De enige voorwaarde die de bond stelt is dat “het arbeidsrecht wordt gerespecteerd”. “Op 1 oktober lopen de steunmaatregelen vanuit de overheid af en moeten bedrijven weer op eigen benen staan”, zegt FNV Horeca-bestuurder Edwin Vlek. “Hoe goed zou het zijn als we op sectoraal niveau tot een plan van aanpak kunnen komen hoe we de horeca als geheel, zowel medewerkers als bedrijven, door deze moeilijke tijd heen kunnen loodsen?”

Een aantal grote horecawerkgevers staat positief tegenover het initiatief van de vakbond en op korte termijn worden verkennende gesprekken gevoerd over samenwerking. De KHN heeft echter nog niet gereageerd op het voorstel van FNV. De brancheorganisatie spande onlangs een kort geding aan tegen de overheid over de coronamaatregelen die gelden in de horeca.