3000 banen weg bij vliegmaatschappij Virgin Australia

De Australische vliegtuigmaatschappij Virgin Australia heeft bekendgemaakt pakweg een derde van het personeelsbestand te ontslaan. Dat komt neer op ongeveer 3000 banen, meldden Australische nieuwsmedia.

Het saneringsplan houdt onder meer in dat afscheid wordt genomen van low budget vluchten. Wel behoudt de vliegmaatschappij bepaalde certificaten waarmee het deze divisie nieuw leven kan inblazen wanneer de binnenlandse markt voor vakantiereizen weer volledig is hersteld.

Een belangrijk onderdeel van het plan is om een volledige Boeing 737-vloot te gaan exploiteren op alle belangrijke lijnvluchten en de andere vliegtuigtypes alleen in te zetten op regionale routes en charters. Dat betekent onder meer het schrappen van Boeing 777’s en Airbus A330-toestellen uit de Virgin-vloot.

CEO van Virgin Australia, Paul Scurrah, zei dat de luchtvaartmaatschappij geen andere keuze had dan te krimpen om te overleven tijdens de coronapandemie. “De vraag naar binnenlandse en internationale reizen over korte afstanden zal waarschijnlijk minstens drie jaar duren om terug te keren naar het niveau van vóór Covid-19, met de reële kans dat het langer zou kunnen zijn. Dat betekent dat we als bedrijf veranderingen moeten aanbrengen om te verzekeren dat Virgin Australia Group succesvol is in deze nieuwe wereld”, zei hij in een verklaring.