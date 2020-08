Gestegen vraag naar pakketbezorging stuwt winst DHL

Deutsche Post DHL profiteerde in het tweede kwartaal van de sterk gestegen vraag naar pakketbezorging, te midden van de corona-lockdowns in diverse landen. De Duitse logistiek- en postreus wist zijn kwartaalwinst hierdoor met bijna 15 procent op te voeren. Eerder was al bekend dat het bedrijf achter de gele DHL-busjes zijn meer dan 500.000 werknemers wil laten meedelen in de winst en hen een bonus geeft van 300 euro per persoon.

Onder de streep bleef in de verslagperiode 525 miljoen euro over, tegen een nettowinst van 458 miljoen euro in dezelfde periode vorig jaar. Daarbij ging de operationele winst, waar Deutsche Post DHL liever naar kijkt, met bijna 19 procent omhoog tot 912 miljoen euro. Door de coronapandemie kochten consumenten wereldwijd meer online, waardoor DHL meer pakketjes bezorgde. Tegelijkertijd hadden andere logistieke divisies, zoals die voor vrachtvervoer, te lijden onder de economische crisis. De totale opbrengsten van het concern stegen ruim 3 procent tot circa 16 miljard euro.

Deutsche Post DHL was in een handelsupdate begin juli al zeker genoeg van zijn zaak om een prognose voor heel 2020 te geven en een dividendvoorstel te doen. Deze prognoses zijn nu bevestigd. Het bedrijf verwacht een operationele winst tussen de 3,5 miljard en 3,8 miljard euro.