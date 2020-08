Moederbedrijf Albert Heijn en bol.com verdubbelt kwartaalwinst

Supermarktconcern Ahold Delhaize heeft zijn kwartaalwinst in het tweede kwartaal verdubbeld ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Ook schroeft het moederbedrijf van Albert Heijn en bol.com zijn winstverwachting voor het hele jaar op. De onderneming profiteerde opnieuw van hamstergedrag van consumenten als gevolg van de uitbraak van het coronavirus, net als in het eerste kwartaal. Ook werd er veel meer online gekocht.

De nettowinst liep afgelopen periode op tot 693 miljoen euro, van 334 miljoen euro in het tweede kwartaal vorig jaar. Destijds drukten stakingen bij winkels van Stop & Shop, de grootste Amerikaanse winkelformule van Ahold Delhaize, nog op de resultaten. Maar het is vooral de enorme verkoopstijging door de coronapandemie die de cijfers kleurt.

In de Verenigde Staten kwamen de vergelijkbare verkopen bijna 21 procent hoger uit. De Europese tak van het bedrijf, die eind maart al te maken kreeg met een flinke hamsterpiek, was goed voor een verkoopplus van ruim 10 procent. Dit zorgde ervoor dat de totale omzet met bijna 16 procent toenam tot 19,1 miljard euro.

Bol.com deed ook goede zaken omdat mensen tijdens de corona-lockdown meer via het internet bestelden. De verkopen via de website stegen met meer dan 65 procent. Bij de supermarkten van Ahold Delhaize werd ook vaker boodschappen gedaan via het internet. Over de gehele linie zaten de online verkopen bijna 78 procent in de lift.

Het sterke tweede kwartaal is voor de top van het bedrijf aanleiding om de financiĆ«le verwachtingen op te krikken. Ahold Delhaize rekent in heel 2020 nu op een toename van de onderliggende winst per aandeel van ongeveer 20 tot 25 procent. Eerder ging het bedrijf nog uit van zo’n 15 procent meer winst.

Die extra inkomsten zullen overigens niet worden besteed aan een overname van HEMA. Er gingen geruchten dat Ahold Delhaize geĆÆnteresseerd zou zijn in die winkelketen, maar woensdag liet topman Frans Muller weten dat zijn bedrijf geen bod heeft uitgebracht op HEMA. HEMA is recent in handen van schuldeisers gekomen in ruil voor het verlagen van de schuld. Daardoor verloor miljardair Marcel Boekhoorn de zeggenschap bij de winkelketen. Op dit moment zouden meerdere bedrijven in de race zijn om met HEMA verder te gaan.