Univé komt met fonds voor gedupeerde reizigers

Coöperatieve verzekeraar Univé heeft een ‘solidariteitspot’ in het leven geroepen. Die is bedoeld voor zijn leden die hun reis door coronamaatregelen in het land van bestemming moesten annuleren of afbreken en met kosten blijven zitten. Vakantiegangers met een annuleringsverzekering bij Univé, kunnen – onder voorwaarden – een tegemoetkoming krijgen. De verzekeraar weet niet hoeveel mensen een beroep daarop gaan doen. In de pot zitten evenwel “enkele miljoenen euro’s”.

Verzekeraars sluiten in hun annuleringsverzekering een pandemie veelal uit als reden om schade te claimen. Veel mensen krijgen daarvoor in de coronacrisis wel compensatie via hun reisorganisatie of luchtvaartmaatschappij. “Maar voor reizigers die zelfstandig hun reis hebben geboekt en ondanks dezelfde onmacht een tegemoetkoming mislopen, zijn de druiven zuur”, aldus Etienne de Cooker, directeur Univé Schade. Voor leden die zelf met de kosten blijven zitten, is er deze coulanceregeling.

Die geldt voor mensen die voor 13 maart een reis hadden geboekt die gepland was tussen 13 maart en 1 oktober 2020 en die in het water is gevallen, door code oranje of rood in het land van bestemming. Die moeten dan wel een annuleringsverzekering bij Univé hebben afgesloten, en niet al op een andere manier zijn gecompenseerd.

Alle 160.000 leden met zo’n annuleringsverzekering krijgen dezer dagen bericht. De Cooker: “Elke claim gaan we bekijken en uiteindelijk hoort iedereen in oktober of en zo ja, hoeveel hij terugkrijgt. Als er niet genoeg in de pot zit, gaan we het bedrag eerlijk verdelen.”

De Cooker zegt niet verplicht te zijn om toch te vergoeden, maar wil graag iets doen voor de leden van de coöperatie van wie de vakantie buiten eigen schuld nu niet doorgaat en die met kosten blijven zitten.