Analisten rekenen op flinke winstval bij ING

ING geeft donderdagochtend een kijkje in de boeken over het tweede kwartaal. Volgens analisten had de bank het zwaar te verduren door de coronacrisis. Ze rekenen erop dat de winst vergeleken met een jaar eerder flink is gekelderd, net als in het eerste kwartaal het geval was.

ING maakte vorige week zelf al bekend circa 300 miljoen euro af te moeten schrijven. De boekhoudkundige ingreep is nodig omdat bepaalde bezittingen op de balans door de coronacrisis een stuk minder waard zijn geworden. Bij de cijfers op donderdag gaat de aandacht vooral uit naar hoeveel geld ING dit keer apart heeft gezet voor leningen die mogelijk nooit terugbetaald worden. Het wordt daarnaast de eerste keer dat Steven van Rijswijk als topman de resultaten toelicht.

Ook verzekeraar NN Group, het bedrijf achter Nationale-Nederlanden, komt donderdag met resultaten naar buiten. NN Group voorzag op een beleggersdag eind juni al dat de coronacrisis dit jaar een impact op het operationeel resultaat zal hebben van ongeveer 100 miljoen euro. Dit komt omdat premie-inkomsten in Europa en Japan onder druk staan en het vermogensbeheer last ondervindt van de onrust op de financiƫle markten. De hoeveelheid extra claims door de crisis leek eind juni nog wel beperkt omdat het concern niet of nauwelijks blootstelling heeft aan verstoringen bij bedrijven in bijvoorbeeld de reisbranche.