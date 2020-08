Bonus voor werknemers Ahold Delhaize

Werknemers van supermarktconcern Ahold Delhaize worden beloond voor hun inzet tijdens de coronapandemie en kunnen rekenen op een flinke bonus. Dat zegt topman Frans Muller in een gesprek met De Financiële Telegraaf.

“Onze werknemers hebben wereldwijd een uitzonderlijke prestatie geleverd. Zij hebben onder meer de voedselvoorziening veiliggesteld, de winkels goed bevoorraad en gezorgd voor een veilige omgeving. De bonus zal per markt verschillen. Zo geven we extra vakantiedagen en in de Verenigde Staten bijvoorbeeld twee weken ziekteverlof. De werknemers in Nederland met een contract krijgen een winstdeling en dat zijn stevige bedragen”, aldus Muller.

Het supermarktconcern heeft een uitstekend tweede kwartaal achter de rug en profiteert van de groei in Europa en de Verenigde Staten. Het heeft de verwachtingen voor de rest van het jaar verhoogd. De nettowinst liep op tot 693 miljoen euro, tegen 334 miljoen in dezelfde periode vorig jaar.

Het supermarktconcern heeft dit jaar wereldwijd al 65.000 nieuwe werknemers aangenomen om de winkels draaiende te houden. “Op de Europese markt is het nu redelijk gestabiliseerd qua corona, maar dat geldt niet voor de VS. Aangezien het ziekteverzuim daar hoger ligt, zullen we meer mensen moeten aannemen.”

Muller benadrukt dat het bedrijf blijft investeren in anticoronamaatregelen. “We blijven zeer alert en gaan verder investeren in veiligheid, ook in Nederland. De totale uitgaven aan coronakosten zullen dit jaar uitkomen op 600 miljoen euro. En dan gaat het onder meer om beveiliging, schermen in de winkels, hygiëneproducten en beschermende kleding.”