BOVAG: recordaantal tweedehands auto’s verkocht in juli

Nederlandse autobedrijven hebben in juli een recordaantal tweedehandsauto’s verkocht. Doordat 126.172 gebruikte personenauto’s in een maand van eigenaar wisselden, sneuvelde het maandrecord dat in juni nog werd gevestigd, meldt autobrancheorganisatie BOVAG.

Ten opzichte van de maand juli vorig jaar, zijn er dit jaar 17,1 procent meer tweedehands wagens verkocht. De toename ten opzichte van de vorige maand bedraagt 4,4 procent.

Volgens BOVAG zijn veel mensen vanwege de coronamaatregelen op zoek naar individueel vervoer. In marktonderzoek in opdracht van de brancheorganisatie werd in mei gesteld dat 175.000 personen die met het openbaar vervoer reizen, een auto wilden aanschaffen.

Wel zijn er dit jaar tot nu toe iets minder tweedehands auto’s verkocht dan op het zelfde tijdstip vorig jaar. Dit jaar zijn op dit moment 754.011 wagens verkocht, exact 27 minder dan in de eerste zeven maanden van het vorige jaar.

Het aantal elektrische tweedehandsauto’s dat in juli werd verkocht (1333) verdrievoudigde bijna ten opzichte van juli 2019. In juni was er sprake van een toename van 160 procent ten opzichte van de zelfde maand in het vorige jaar. Voor elektrische occasions die sinds begin juni zijn aangeschaft geldt een subsidiebedrag van 2000 euro.