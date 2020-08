Grotere perenoogst in Europa verwacht

De productie van peren in Europa ligt dit jaar hoger dan vorig jaar, ramen GroentenFruitHuis en de Nederlandse Fruittelers Organisatie (NFO). Bij appels verwachten de brancheorganisaties amper groei in de productie.

De perenproductie wordt geschat op bijna 2,2 miljoen ton, 12 procent meer dan een jaar eerder. De appelproductie wordt dit jaar geschat op 10,7 miljoen ton, 1 procent minder dan vorig jaar.

Polen, Italië en Frankrijk produceren de meeste appels in Europa. Nederland heeft met 2 procent een klein aandeel in de totale appelproductie in de EU. Golden Delicious blijft het grootste appelras in de EU. De geschatte productie daarvan komt dit jaar uit op bijna 2 miljoen ton, maar de oogst wordt wel 13 procent lager geraamd dan vorig jaar.

De belangrijkste appelrassen voor Nederland zijn Elstar en Jonagold. Van Jonagold wordt in heel Europa 978.000 ton verwacht, 66.000 ton minder dan vorig jaar. Dat valt te wijten aan lagere productie in Nederland, Duitsland en België. Van Elstar wordt 312.000 ton verwacht, 51.000 ton minder dan vorig jaar, ook door lagere productie in Nederland en Duitsland.

De afgelopen tien jaar was de appeloogst alleen in 2012 en 2017 kleiner dan geschat. In Nederland is de geraamde productie van Elstar-appels met 91.000 het kleinst van de afgelopen tien jaar.

Na Italië is Nederland de belangrijkste speler in de Europese perenproductie met een aandeel van bijna 17 procent. De productie van Conference-peren, het belangrijkste perenras in zowel Europa als Nederland, stijgt dit jaar met 4 procent licht in Europa. In Nederland blijft de productie gelijk aan vorig jaar.

Onlangs publiceerde GroentenFruit Huis en NFO de cijfers van de verwachte oogst van appels en peren in Nederland. Daarin werd een kleinere appeloogst en een even grote perenoogst voorspeld. Ondanks de verwachte lagere oogst, smaakt het fruit door de goede zomer erg goed, zegt de NFO.