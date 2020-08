TikTok wil datacenter van half miljard dollar in Ierland

Socialemediaplatform TikTok wil een half miljard dollar (ongeveer 421 miljoen euro) uittrekken om een datacenter in Ierland openen, meldt de Britse omroep BBC. Het datacenter moet gaan dienen voor de opslag van data van Europese gebruikers van de populaire video-app. Tot nu toe zijn die opgeslagen in de Verenigde Staten en Singapore.

De aankondiging komt nu de Amerikaanse president Donald Trump heeft gedreigd de app in de VS te verbieden. Vanwege het Chinese moederbedrijf is de app volgens hem een bedreiging voor de nationale veiligheid. Hoewel moederbedrijf Bytedance alle aantijgingen van de hand wijst, is het in onderhandeling om zijn activiteiten in de VS, Canada, Australiƫ en Nieuw-Zeeland te verkopen aan Microsoft.

De plannen voor een Europees datacenter zijn er al “een hele tijd”, zegt een directeur van TikTok die verantwoordelijk is voor de Europese activiteiten en het een “aanzienlijke investering” noemt. “Het is een symbool voor onze langetermijnverbintenis met Europa en ik denk dat het een belangrijke boodschap is aan onze gebruikers in deze tijd”, zegt hij tegen de BBC.

De hoofdverantwoordelijke voor databescherming bij TikTok zit al langere tijd in de Ierse hoofdstad Dublin. Volgens TikTok zal het datacenter voor honderden banen zorgen als het tussen anderhalf en twee jaar in bedrijf wordt genomen.

De directeur erkent tegenover de BBC dat ook aan de Britse veiligheidsdiensten is verzocht om TikTok onder de loep te nemen. Hij zegt dat TikTok zal instemmen met inspectie van de broncodes en algoritmen van de app. “Wij hebben niets te verbergen.”