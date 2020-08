Winst Nintendo meerdere keren over de kop in coronakwartaal

Nintendo heeft zijn kwartaalwinst meer dan verzesvoudigd en de omzet ruimschoots verdubbeld. Het Japanse videogamebedrijf profiteerde van thuisblijvers die meer zijn gaan gamen tijdens de coronacrisis. Het populaire spel Animal Crossing: New Horizons en de console Switch gingen beide miljoenen keren over de toonbank.

Aan de periode hield Nintendo in totaal meer dan 106 miljard yen over. Dat is omgerekend ongeveer 850 miljoen euro. Een jaar eerder ging er nog een nettowinst van net geen 17 miljard yen in de boeken. De totale opbrengsten stegen van circa 172 miljard tot zo’n 358 miljard yen.

Animal Crossing: New Horizons verbrak in maart al records, toen het in de eerste elf dagen na de release bijna 12 miljoen keer werd verkocht. In het afgelopen kwartaal, dat liep van april tot en met juni, werden er nog eens bijna 11 miljoen exemplaren van de gedaan. Ongeveer de helft daarvan werd via Nintendo’s onlinewinkel op de Switch aan de man gebracht, wat goed was voor de winstmarge van het bedrijf.

De Switch zelf was zo gewild dat hij bij veel winkels vaak uitverkocht was. Volgens de cijfers verkocht Nintendo er in totaal 5,7 miljoen. Ongeveer 2,6 miljoen daarvan betrof de goedkopere Switch Lite, die vorig jaar op de markt werd gebracht. Het bedrijf ziet in de cijfers evenwel geen aanleiding om zijn verkoopverwachting te herzien van 19 miljoen Switches in het hele boekjaar, dat bij Nintendo loopt tot eind maart volgend jaar.

De top van Nintendo liet eerder al doorschemeren er vanuit te gaan dat de gaming-boost door de corona-uitbraak mogelijk van tijdelijke aard is. Nintendo heeft daarbij ook veel last van de huidige situatie. Zo is de opening uitgesteld van Super Nintendo World, een op Nintendo-figuren als Super Mario en Donkey Kong gebaseerde uitbreiding van een Japans pretpark. Ook moeten de spelontwikkelaars van Nintendo door de viruspandemie veel vanuit huis werken, wat het produceren van nieuwe spellen moeilijker maakt.

Mogelijk is dat laatste een van de redenen dat Nintendo voor de rest van het jaar nauwelijks nog grote aangekondigde gamereleases op de agenda heeft staan. Dit kan wel eens lastig gaan worden voor het bedrijf. Rivalen Sony en Microsoft trekken later dit jaar waarschijnlijk veel aandacht met de komst van de PlayStation 5 en een nieuwe versie van de Xbox.