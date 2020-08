TikTok dreigt naar de rechter te stappen om decreet Trump

De populaire filmpjes-app TikTok dreigt naar de Amerikaanse rechter te stappen vanwege het presidentieel decreet van Donald Trump, schrijft het bedrijf in een blogpost op de website.

Trump heeft hiermee transacties met het Chinese moederbedrijf ByteDance verboden. TikTok zegt “geschokt” te zijn. “Het decreet is zonder enig eerlijk proces uitgevaardigd”, stelt het bedrijf.

Al meer dan een jaar probeert de filmpjes-app met de Amerikaanse overheid een oplossing te vinden, schrijft het bedrijf. Trump vreest dat ByteDance via de app informatie over Amerikaanse burgers doorspeelt aan de Chinese overheid. Zelf heeft het bedrijf dat ontkend.

TikTok is zelfs bereid tot een volledige overname van de Amerikaanse tak door een Amerikaans bedrijf. TikTok onderzoekt nu alle mogelijkheden om te voorkomen dat de rechtsstaat omzeild wordt en zowel TikTok als de gebruikers een eerlijke behandeling krijgen.

Trump ondertekende vannacht een presidentieel decreet dat transacties met ByteDance over 45 dagen verbiedt. De president accepteerde maandag de mogelijkheid dat een Amerikaanse groep het platform, waarmee gebruikers korte video’s kunnen delen, zou kopen. Maar dat moet voor 15 september gebeuren. Microsoft is in onderhandeling met ByteDance over een overname.