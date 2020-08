TUI vliegt Duitse toeristen weer naar Turkije

TUI biedt weer pakketreizen van Duitsland naar Turkije aan. Dat meldt de Duitse afdeling van de luchtvaartmaatschappij vrijdag, nadat Duitsland de reisbeperkingen voor enkele belangrijke toeristische regio’s in Turkije drie dagen geleden heeft opgeheven.

De eerste vluchten vertrekken op zaterdag vanaf twaalf Duitse luchthavens naar onder andere Antalya, Dalaman, Bodrum en Izmir. TUI heeft zo’n vijfhonderd hotels beschikbaar in Turkije, dat een van de populairste reisbestemmingen is voor Duitse TUI-gasten. “We staan ​​in nauw contact met de autoriteiten en belangrijke hotelpartners over hygiëne en veiligheidsmaatregelen. De hotels zijn op de best mogelijke manier voorbereid en voldoen aan dezelfde hoge veiligheids- en kwaliteitsnormen als onze andere vakantiebestemmingen in de EU “, zegt Marek Andryszak, voorzitter van de raad van bestuur van TUI Duitsland.

Tot nu toe was Turkije een van de ongeveer 160 landen buiten de Europese Unie en het Schengengebied waarvoor de reiswaarschuwing in Duitsland tot 31 augustus gold. Met de stap de beperking gedeeltelijk op te heffen maakt de Duitse regering voor het eerst een uitzondering. Vanuit Nederland geldt voor Turkije nog steeds een oranje reisadvies, wat inhoudt dat alleen noodzakelijke reizen worden aangeraden.

Reisorganisatie Corendon kreeg eerder veel kritiek op het aanbieden van vakanties naar Turkije, terwijl voor het land een oranje reisadvies gold. Minister-president Mark Rutte noemde dat “onverstandig en onverantwoord”. Eind juli maakt de organisatie bekend de vakanties naar Turkije in ieder geval uit te stellen tot 12 augustus.