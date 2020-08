Cijferseizoen over hoogtepunt heen

Het cijferseizoen is langzamerhand over zijn hoogtepunt heen, met name in de Verenigde Staten. In Amsterdam is het ook minder druk, maar krijgen beleggers nog wel de cijfers van grote bedrijven als ABN AMRO, verzekeraar Aegon en maaltijdbezorger Just Eat Takeaway. Ook andere beursfondsen als technologiebedrijf TKH, speciaalchemiebedrijf Avantium, veevoermaker ForFarmers, NIBC bank en beursintermediair Flow Traders openen de boeken.

Buiten de cijfers kijken beleggers ook naar het kort geding dat EssilorLuxottica heeft aangespannen tegen optiekconcern GrandVision. De Frans-Italiaanse maker van lenzen en monturen wil inzage in de stappen die GrandVision heeft gezet om de coronacrisis het hoofd te bieden en liet al een inval doen op het hoofdkantoor van het bedrijf dat het aan het overnemen is. Ook investeerder HAL, de huidige eigenaar van GrandVision is bij de zaak betrokken. Het juridische gevecht lijkt vooral bedoeld om opnieuw over de overnameprijs te kunnen onderhandelen.

Elders in Europa komen bedrijven als sportwagenmaker Porsche, kledingverkoper Zalando, maaltijdboxenaanbieder HelloFresh, staalbedrijf thyssenkrupp en reisaanbieder TUI met cijfers. In de VS geeft onder meer cruiserederij Royal Caribbean een handelsupdate, net als hotelketen Marriott. Ook de Chinese internetreus Baidu, die een notering heeft in New York, opent de boeken.

Verder kijken investeerders uiteraard naar de ontwikkelingen rond het coronavirus. Ook de situatie rond steun voor de Amerikaanse economie wordt nauwlettend in de gaten gehouden. Democraten en Republikeinen konden geen overeenstemming bereiken over een steunpakket, waarna president Donald Trump besloot zaken te regelen via een decreet. Dat leverde hem kritiek op en mogelijk ook een juridische procedure. De eindverantwoordelijkheid over begrotingszaken ligt namelijk bij het Congres en niet bij de president.

Op macro-economisch gebied komen er onder meer uit diverse landen cijfers over inflatie en producentenprijzen. Daarnaast komen de belangrijke ZEW-cijfers over het Duitse beleggersvertrouwen en geven Nederland, de eurozone en het Verenigd Koninkrijk inzicht in de economische krimp de afgelopen periode. Vanuit de VS zijn er gegevens over de winkelverkopen en wordt ook weer gekeken naar het aantal nieuwe aanvragen voor een werkloosheidsuitkering.

Vrijdag sloot de AEX 0,2 procent hoger op 559,57 punten. De MidKap steeg 0,1 procent tot 788,18 punten. De beurs in Parijs ging een fractie vooruit en Frankfurt won 0,7 procent. In Londen eindigde de hoofdgraadmeter met een miniem verlies. De Dow-Jonesindex eindigde 0,2 procent hoger op 27.433,48 punten. De breed samengestelde S&P 500 won net geen 0,1 procent tot 3351,28 punten en techbeurs Nasdaq ging 0,9 procent omlaag tot 11.010,98 punten.