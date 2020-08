‘Twitter en TikTok voerden gesprekken over mogelijke combinatie’

Twitter heeft voorlopige onderhandelingen gevoerd over een mogelijke combinatie met TikTok. Dat meldt The Wall Street Journal zaterdag op basis van bronnen. Het is nog onduidelijk of Twitter een deal wil sluiten met de populaire filmpjes-app.

Eerder deze week ondertekende de Amerikaanse president Donald Trump een presidentieel decreet dat transacties met ByteDance, het Chinese bedrijf dat eigenaar is van TikTok, over 45 dagen verbiedt. Het bedrijf heeft daarop laten weten de gang naar de rechter te overwegen om het decreet aan te vechten.

De president accepteerde maandag de mogelijkheid dat een Amerikaanse groep het platform, waarmee gebruikers korte video’s kunnen delen, zou kopen. Maar dat moet voor 15 september gebeuren. Microsoft is in onderhandeling met ByteDance over een overname.