Californische chauffeurs Uber en Lyft zijn werknemers

De chauffeurs van taxi-apps Uber en Lyft in Californië zijn werknemers en geen zelfstandige ondernemers. Dat heeft een rechter in de Amerikaanse staat besloten in een zaak die de staat tegen de twee bedrijven had aangespannen. Uber en Lyft hoeven de komende tien dagen nog niets te veranderen en kunnen in die tijd beroep aantekenen.

Californië heeft Uber, Lyft en andere bedrijven uit de zogeheten ‘gig economy’, waarbij werknemers zich bij een bedrijf aanmelden maar per opdracht betaald krijgen, al langer in het vizier. De staat nam een wet aan waardoor iedereen die werkt binnen de normale bedrijfsvoering bij een bedrijf een werknemer is, en die wet overtraden Uber en Lyft, oordeelde de rechter.

De uitspraak betekent dat alle chauffeurs voor de twee platformen nu recht hebben op overuren, een ziektekostenverzekering en andere dure arbeidsvoorwaarden. Uber en Lyft hebben eerder gezegd dat als de rechter in hun nadeel zou beslissen dat tienduizenden chauffeurs zonder werk zouden komen te zitten. Een ritje in San Francisco zou 30 procent duurder worden, berekende Uber. In dunner bevolkte delen van Californië zou de prijs meer dan verdubbelen.