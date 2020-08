Mooi weer maakt belabberde omzet strandtenten deels goed

Strandtenthouders profiteren van de warme dagen, merkt de Nederlandse Vereniging Strandexploitanten Noordzee Strand (NSVN). De drukte in de paviljoens door het mooie weer maakt een groot deel van de geleden schade van de afgelopen maanden goed, aldus een zegsman. “Over de hele linie is het een redelijk normaal jaar.” De uiteindelijke omzet van strandtenten is dit jaar waarschijnlijk gelijk aan vorig jaar, zegt de woordvoerder.

“Door het warme weer blijven Nederlanders massaal in eigen land, maar ook Duitsers en Belgen weten de kust goed te vinden”, aldus een zegsman. Daarmee lopen de strandtenthouders de misgelopen inkomsten door de coronacrisis goed in.

De strandtenten zijn net als caf├ęs en terrassen sinds 1 juni pas weer open. Veel paviljoeneigenaren hebben het net als andere horecabedrijven door de maandenlange sluiting moeilijk. Ook kunnen ze vanwege de 1,5 meterregel minder gasten ontvangen.

Daarbij is een kwart van de in totaal 330 strandtenten in Nederland volgens de NSVN deels afhankelijk van evenementen. Voor die groep is het niet zo makkelijk om de misgelopen omzet in te halen, zegt de woordvoerder. De branchevereniging verwacht dat deze paviljoens dit jaar de omzet met 30 tot 40 procent zien dalen. Dat is in lijn met een eerdere verwachting door economen van ING.

Van prijsverhogingen is geen sprake, vertelt de zegsman. “Sinds de coronacrisis hebben horecaondernemers gezegd dat de prijzen en de menukaarten hetzelfde blijven.” Wel is de aard van de bestedingen veranderd. “De wensen van gasten liggen hoger dan in voorgaande jaren. Ondanks minder mensen op de terrassen of binnen in de strandtenten zijn de bestedingen per individu hoger. Dat is een trend die al een aantal jaren doorzet. Het ouderwetse broodje kaas of kroket wordt ingehaald door luxere gerechten en streekproducten. Daar geldt sowieso een ander prijsniveau voor.”

Tijdens het komende winterseizoen mogen de paviljoens eenmalig blijven staan, maar ze mogen dan niet open. Dat scheelt ondernemers geld voor op- en afbouw.