FNV overweegt KLM voor rechter te dagen na uitstel loonsverhoging

Vakbond FNV overweegt naar de rechter te stappen omdat KLM eenzijdig een eerder overeengekomen loonsverhoging van 2,5 procent voor alle medewerkers tot nader order uitstelt. Volgens FNV-bestuurder Jan van den Brink, die de belangen behartigt van het grondpersoneel bij de luchtvaartmaatschappij, is de actie van KLM “schandalig”.

“Dit kan helemaal niet”, stelt hij in een eerste reactie. KLM deed eerder al een verzoek aan de vakbewegingen om de afgesproken loonsverhoging uit te stellen en onderdeel te laten zijn van de gesprekken over een totaalpakket aan maatregelen. Maar daar had Van den Brink ‘nee’ tegen gezegd. Volgens de vakbondsman zou het uitstellen van de loonsverhoging een “verkeerd signaal” zijn. FNV beraadt zich op vervolgstappen, voegt hij daaraan toe. “We hebben nog niks besloten. Maar een kort geding is een van de stappen waar we nu aan denken.”