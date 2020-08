RTL Group ziet inkomsten uit tv-reclame bijna halveren

RTL Group, het moederbedrijf van onder meer een aantal Nederlandse tv-zenders, heeft last van teruglopende reclame-inkomsten door de coronacrisis. In het tweede kwartaal werd daarmee 40 procent minder geld opgehaald, doordat bedrijven in hun advertentiebudgetten sneden. RTL rekent erop dat die inkomsten in het derde kwartaal weer flink aantrekken.

Het bedrijf laat weten de helft van de gemiste reclame-inkomsten te hebben gecompenseerd met kostenbesparingen, zonder dat te concretiseren. De omzet kwam ruim een kwart lager uit op bijna 1,2 miljard euro.

RTL Nederland, eigenaar van onder meer RTL 4, RTL 5 en Videoland, zag de winst met 90 procent dalen naar 2 miljoen euro. De inkomsten namen ook af, naar iets meer dan 200 miljoen euro. Een woordvoerster laat weten dat de Nederlandse tak van RTL in de kosten snijdt maar dat er zeker geen gedwongen ontslagen vallen. “We kijken wel kritisch naar aflopende contracten”, zegt zij.

RTL Nederland gaat geen gebruik maken van de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) 2.0, waarmee werkgevers die in de problemen zijn gekomen door de coronacrisis tot 90 procent van de loonkosten van hun werknemer ontvangen. Via de eerste NOW-regeling kreeg de Nederlandse tak van RTL een voorschot uitbetaald van bijna 3,5 miljoen euro.

RTL Group heeft in totaal bijna 1,8 miljoen betalende abonnees voor streamingdiensten TV Now in Duitsland en Videoland in Nederland. Dat is een stijging van ruim 45 procent op jaarbasis. Videoland komt de komende periode met nieuwe series als Drag Race Holland, de dramaserie Lieve Mama, het reality-format Love Island en het tweede seizoen van De Jacht op de Mocro-Maffia.