CBS komt met inschatting economische krimp in tweede kwartaal

De Nederlandse economie is door de coronacrisis waarschijnlijk hard gekrompen in het tweede kwartaal. Hoe sterk de economische neergang precies uitpakte, maakt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdagochtend bekend.

Afgelopen tijd bracht het statistiekbureau al diverse maandcijfers naar buiten, die wezen op de fors verslechterde economische situatie. Zo was in april sprake van de grootste daling van de Nederlandse consumptie ooit gemeten. Een maand later zakten de investeringen in een recordtempo. Aan het einde van het kwartaal was op diverse vlakken wel weer een stevig herstel te zien. Zo trokken de winkelverkopen in mei en juni flink aan.

Internationaal is het beeld weinig rooskleuring. Door statistiekbureaus in andere landen werden onlangs al forse krimpcijfers gemeld. Vooral de Britse economie had het in het tweede kwartaal zwaar te verduren, met een min van meer dan 20 procent.

Economen rekenen voor Nederland in doorsnee op een krimp van 9,2 procent ten opzichte van een kwartaal eerder. In het eerste kwartaal was in dit land al sprake van een teruggang van 1,5 procent. Met die krimp kwam een einde aan een periode van economische groei die 23 kwartalen op rij duurde. De gedwongen sluitingen van caf├ęs, restaurants en andere horecagelegenheden drukten in de tweede helft van maart al behoorlijk op de economie.