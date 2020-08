‘Stoppen met coronasteun brengt miljoenen Britse banen in gevaar’

De Britse regering brengt miljoenen banen in gevaar door te vroeg te stoppen met een coronasteunregeling, die bedrijven helpt om mensen in dienst te kunnen houden. Dat stelt het Institute for Public Policy Research op basis van onderzoek.

De denktank schat dat er in oktober, wanneer de huidige steunregeling afloopt, nog steeds 3 miljoen werknemers voor het behoud van hun baan afhankelijk zijn van de steun. Ongeveer twee derde van die arbeidsplaatsen zou waarschijnlijk gered kunnen worden als de overheid besluit om de hulp te verlengen tot volgend jaar. De Britse minister van Financiƫn Rishi Sunak heeft evenwel aangegeven dat de overheid de steun niet tot in het oneindige kan volhouden.

De regeling houdt in dat de Britse overheid 80 procent van het loon van een werknemer betaalt. Londen heeft hiermee de afgelopen maanden al veel mensen geholpen. Voor bijna 10 miljoen banen is overheidssteun uitgekeerd. Maar het te vroeg stoppen met de steun zou “langdurige schade aan de economie en het leven van mensen veroorzaken”, aldus de onderzoekers.

De coronacrisis raakt de Britse economie en arbeidsmarkt sowieso erg hard. In het tweede kwartaal kromp de Britse economie met meer dan 20 procent, werd onlangs bekend. Het gaat om de sterkste economische terugslag in een groot Europees land in de afgelopen periode. Eerder kwam al uit gegevens naar voren dat honderdduizenden Britten door de crisis hun baan hebben verloren. Volgens deskundigen lijkt Groot-Brittanniƫ economisch een hoge prijs te betalen voor de trage instelling van lockdownmaatregelen in maart.