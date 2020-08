Winkelketens in schijnwerper op groen Wall Street

Op de aandelenbeurzen in New York stond dinsdag een aantal winkelconcerns in de aandacht. Met name Walmart, dat met beter dan verwachte resultaten kwam, stond in de schijnwerpers. De aandelenbeurzen openden in het groen. Het sentiment op Wall Street werd verder gesteund door berichten over de aantrekkende woningbouw.

De Dow-Jonesindex ging in de eerste handelsminuten licht omhoog tot 27.854 punten. De breed samengestelde S&P 500 steeg 0,3 procent tot 3392 punten en techbeurs Nasdaq werd 0,7 procent hoger gezet op 11.204 punten.

Walmart (plus 0,3 procent) profiteerde in coronatijd van hamsterende Amerikanen, die ook online hun slag sloegen. De supermarktketen zag de omzet met 6 procent stijgen, ondanks dat de onlinewinkel Flipkart in India op last van de overheid zijn activiteiten tijdelijk moest staken. Wel waarschuwde Walmart dat onzekerheid over nieuwe coronasteun voor Amerikaanse huishoudens een wissel kan trekken op het lopende kwartaal. Als die cheques niet doorlopen kan dat het winkelgedrag van Amerikanen beïnvloeden.

Verder meldde klusketen Home Depot dat Amerikanen in coronatijd stevig aan het klussen zijn geslagen. De omzet van de keten viel een kwart hoger uit dan een jaar eerder. De recordresultaten verbaasden ook marktkenners en het aandeel steeg 1 procent. Winkelketen Kohl’s wist op zijn beurt de impact van de crisis op de resultaten te beperken, maar leverde toch bijna 12 procent in.

Verder gaat de aandacht uit naar Oracle (plus 4 procent). De softwarereus zou naar verluidt in de markt zijn voor een overname van de Amerikaanse tak van filmpjesapp TikTok. Daarmee zou Oracle de strijd aanbinden met branchegenoot Microsoft. Ook techbedrijf Twitter wordt als overnamekandidaat genoemd. TikTok wordt in de VS verboden omdat het bedrijf te veel data van gebruikers verzamelt, die mogelijk in handen zouden kunnen vallen van de Chinese overheid.