Fed-notulen drukken sentiment op Wall Street

De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn woensdag met kleine verliezen gesloten. De stemming op Wall Street werd gedrukt door nieuwe notulen van de Federal Reserve. Daaruit kwam naar voren dat de beleidsbepalers bij de centrale bij hun laatste rentevergadering enigszins afstand hebben genomen van de gebruikelijke belofte om telkens met heldere nieuwe richtlijnen voor het toekomstige pad van de rentetarieven te komen. Dat laatste zit er door alle onzekerheid rond de coronacrisis even niet in.

De Dow-Jonesindex eindigde 0,3 procent lager op 27.692,88 punten. De S&P 500 zakte 0,4 procent tot 3374,85 punten en technologiebeurs Nasdaq verloor 0,6 procent tot 11.146,46 punten.

Apple bereikte in de loop van de handelsdag als eerste Amerikaanse bedrijf ooit een beurswaarde van 2 biljoen dollar. Maar na het verschijnen van de Fed-notulen zakte de koerswinst weer wat terug tot een plusje van 0,1 procent, waardoor Apples beurswaarde weer onder die voor menig belegger psychologisch belangrijke grens dook.

Ook verwerkte de markt sterke resultaten van winkelbedrijf Target en doe-het-zelfketen Lowe’s. Target won bijna 13 procent, geholpen door beter dan verwachte kwartaalresultaten. De omzet en winst stegen naar records. Ook Lowe’s presteerde beter dan gedacht, dankzij de vele klussen in en om het huis door Amerikanen tijdens de coronacrisis. Lowe’s ging 0,2 procent vooruit.

Medisch concern Johnson & Johnson (J&J) maakte bekend voor 6,5 miljard dollar in contanten biotechnoloog Momenta Pharmaceuticals over te willen nemen. Momenta is actief met medicatie tegen zeldzame auto-immuunziektes. De overnameprijs ligt 70 procent hoger dan de slotkoers van Momenta op Wall Street op dinsdag en Momenta maakte dan ook een koerssprong van ruim 69 procent.

Verder leverde Goodyear Tire & Rubber ruim 2 procent in. President Donald Trump roept op tot een boycot van de producent van autobanden. Volgens Trump heeft Goodyear namelijk zijn rode campagnepetjes met de verkiezingsslogan ‘Make America Great Again’ (MAGA) verboden op de werkvloer.

De euro was 1,1845 dollar waard, tegen 1,1909 dollar bij het sluiten van de Europese beurzen eerder op de dag. De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte met 0,1 procent tot 42,83 dollar. Brentolie kostte 0,4 procent minder op 45,26 dollar per vat.