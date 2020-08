Lufthansa maakt afspraken met pilotenvakbond

Lufthansa heeft afspraken gemaakt met de Duitse pilotenvakbond Vereinigung Cockpit. Dit maakte de weg vrij voor nieuwe kostenbesparende maatregelen om de luchtvaartmaatschappij te helpen verder door de coronacrisis te komen.

Tot het einde van het jaar zullen piloten afzien van aanvullende vergoedingen. Het bedrijf zal in die tijd ook de pensioenpremies verlagen. Eerder onderhandelde loonsverhogingen die dit jaar zouden plaatsvinden, worden uitgesteld tot januari. In ruil daarvoor zal Lufthansa gedwongen ontslagen tot ten minste het einde van het eerste kwartaal van 2021 uitstellen.

Hoewel Lufthansa hierdoor komende tijd weer wat meer financiƫle lucht heeft en de onrust op de werkvloer zo wat tot bedaren komt, is Lufthansa er tot dusver niet in geslaagd om na maanden van overleg een bredere deal met de piloten te sluiten. Topman Carsten Spohr uitte eerder deze maand nog zijn frustratie over het gebrek aan vooruitgang. Er werd eerder wel al een aparte deal gesloten met de vakbonden voor het cabinepersoneel. Voor het grondpersoneel is er nog geen overeenkomst.

In Nederland kondigde KLM onlangs aan een eerder overeengekomen loonsverhoging van 2,5 procent voor alle medewerkers tot nader order uit te stellen. Daarmee riep de maatschappij de woede van vakbonden over zich af. FNV overwoog direct om naar de rechter te stappen. KLM deed eerder al een verzoek aan de bonden om de afgesproken loonsverhoging uit te stellen en onderdeel te laten zijn van de gesprekken over een totaalpakket aan maatregelen. Maar via die weg lukte het KLM niet om tot een deal te komen.