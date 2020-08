Schuldeisers HEMA stemmen voor schuldherstructurering

Bijna alle schuldeisers van winkelketen HEMA hebben ingestemd met een plan om de schulden te herstructureren. Volgens dat plan worden de schulden van het bedrijf met meer dan de helft teruggebracht. In ruil daarvoor krijgen de houders van bepaalde obligaties aandelen in HEMA. HEMA noemt de goedkeuring zeer goed nieuws.

Voor de voortzetting van de plannen was de steun van de houders van driekwart van een obligatielening ter waarde van 600 miljoen euro noodzakelijk. In totaal kwam er steun van meer dan 98 procent van de schuldeisers.

Volgende week maandag staat nog een zitting voor het Engelse High Court op de planning. Dat moet het plan nog officieel goedkeuren voordat vervolgstappen kunnen worden gezet.

De financiƫle zorgen bij HEMA ontstonden in 2007 toen de Britse investeerder Lion Capital de winkelketen kocht en het bedrijf daar zelf voor liet betalen. Die hoge schuldenlast was houdbaar in goede tijden, maar met de coronacrisis erbovenop werden de problemen te groot. Na de overname door miljardair Marcel Boekhoorn werd er niet genoeg aan het terugbrengen van de schulden gedaan. Een noodzakelijke terugbetaling van een deel van de schulden zorgde vervolgens voor een drukmiddel dat door de schuldeisers werd aangegrepen om Boekhoorn buitenspel te zetten.