Goodyear: shirts met pro-politiespreuken mogen toch

Werknemers van bandenfabrikant Goodyear mogen toch kledingstukken dragen met teksten daarop waarmee de politie wordt gesteund. Kleding met politieke spreuken of steun voor welke politieke kandidaat dan ook blijft echter verboden op de werkvloer. Dat heeft topman Rich Kramer gezegd nadat Goodyear onder vuur was komen te liggen van de Amerikaanse president Donald Trump.

Werknemers hadden deze week geklaagd dat ze werden gediscrimineerd omdat ze geen petjes met Trumps bekende slogan Make America Great Again mochten dragen en dat kledingstukken met Blue Lives Matter ook niet mochten. Die kreet wordt als tegenhanger van het bekende Black Lives Matter gebruikt om de politie te steunen, maar is niet onomstreden. Goodyear stond wel Black Lives Matter-kledingstukken toe en kleding met andere slogans voor rassengelijkheid en gelijkheid van bijvoorbeeld homoseksuelen en transgenders.

Trump riep zijn aanhangers na het nieuws op geen Goodyear-banden te kopen. Ook zei hij later dat hij zou kijken of de banden onder het presidentiƫle voertuig The Beast kunnen worden vervangen. Daar maakt Goodyear namelijk speciale banden voor.