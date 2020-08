‘J&J gaat coronavaccin testen op 60.000 mensen’

Farmaceut Johnson & Johnson (J&J) gaat zijn coronavaccin eind september testen op maximaal 60.000 mensen, schrijft de Amerikaanse krant Wall Street Journal. Het vaccin, dat bij dochterbedrijf Janssen Vaccines in Leiden wordt ontwikkeld, wordt daarmee op veel meer mensen getest dan concurrerende vaccins van onder meer Moderna, Pfizer en AstraZeneca. Die bedrijven gaan met 30.000 mensen testen.

Doel van de test is het vaststellen dat het vaccin veilig is voor mensen, effectief is en een duurzaam effect heeft. Ook moet in de test worden vastgesteld wat de optimale doseringen voor het vaccin zijn. Momenteel loopt al een eerdere test van het vaccin op mensen, in de Verenigde Staten en België.

Johnson & Johnson kreeg al diverse orders voor zijn vaccin in het geval dat het middel effectief blijkt tegen het coronavirus.