Qantas schrijft door corona eerste rode cijfers in zes jaar

De Australische luchtvaartmaatschappij Qantas sluit het gebroken boekjaar als gevolg van de coronapandemie af met een nettoverlies van 1,96 miljard Australische dollar (ongeveer 1,2 miljard euro). Het is de eerste keer in zes jaar dat Qantas rode cijfers schrijft. De maatschappij verwacht in het komende jaar ook geen winst te maken.

Vorig jaar boekte Qantas nog een winst van 840 miljoen Australische dollar (ongeveer 510 miljoen euro). De scherpe daling in de opbrengsten is het gevolg van de afname van het aantal passagiers, de kosten van de vele ontslagen en de waardevermindering van de gehele vloot aan Airbus A380-toestellen die aan de grond staat.

“De gevolgen van Covid-19 voor alle luchtvaartmaatschappijen zijn duidelijk en het zal een kwestie van overleven worden voor velen”, aldus Qantas-topman Alan Joyce in een verklaring. “Herstel zal tijd vergen en zal schokkerig gaan.”

Door de ergste crisis voor de luchtvaart ooit is Joyce terug bij af. In 2014 stond hij ook al voor de taak om het bedrijf van de afgrond te redden.

Qantas maakte in juni bekend dat het bij investeerders op zoek gaat naar 1,9 miljard Australische dollar en dat het minstens 6000 banen gaat schrappen. Ongeveer 4000 daarvan moeten volgende maand zijn weggesneden.