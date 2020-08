Huizenprijzen blijven oplopen, maar prijsstijging zwakt licht af

De huizenprijzen in Nederland blijven oplopen, al is de prijsstijging in de laatste maanden wel heel licht aan het afzwakken. Dat komt naar voren uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Kadaster.

In juli waren bestaande koopwoningen 7,4 procent duurder dan in juli 2019. De prijsstijging bedroeg in juni nog 7,6 procent in en mei ging het om een plus van 7,7 procent. In de maanden daarvoor liep het tempo waarmee de prijzen omhoog gingen nog op.

Huizen worden in Nederland al jaren steeds duurder. In 2018 overtrof het gemiddelde prijspeil voor het eerst het oude recordniveau uit 2008. Met een gemiddelde koopsom van bijna 337.000 euro bevinden de huizenprijzen zich momenteel dan ook op het hoogste niveau ooit. Vergeleken met het dieptepunt van de woningmarkt in 2013 zijn woningen bijna 50 procent in waarde gestegen.

De woningverkopen zitten de laatste maanden weer in de lift, na een tijdelijke coronadip eerder dit jaar. Het Kadaster registreerde in juli bijna 22.600 woningtransacties. Dat is ruim 7 procent meer dan een jaar eerder. In de eerste zeven maanden van dit jaar zijn bijna 129.100 woningen gewisseld van eigenaar, oftewel bijna 7 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar.

Mogelijk gaan de huizenprijzen later wel dalen als gevolg van de coronacrisis. De Nederlandsche Bank (DNB) stelde in juni dat de impact van de virusuitbraak op de woningmarkt nog beperkt leek, maar aan een lichte prijsdaling viel volgens de deskundigen bij de centrale bank waarschijnlijk toch niet te ontkomen. De omslag op de woningmarkt zou pas in de loop van de tweede helft van dit jaar plaatsvinden.