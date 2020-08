Nibud: stop door coronacrisis gespaarde geld in buffer

Nederlanders doen er verstandig aan hun extra spaargeld, dat ze door de coronacrisis overhouden, juist nu in een buffer te stoppen, in plaats van de hypotheek af te lossen of een belegging te starten. Dat adviseert het het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud).

“Iedereen is er tijdens de coronacrisis van geschrokken wat er overbleef of niet meer binnenkwam door gebrek aan werk of opdrachten”, zegt Nibud-directeur Arjan Vliegenthart. Uit een eerdere coronapeiling van het Nibud onder flexwerkers en zzp’ers bleek al dat de helft van deze groepen geen buffer heeft. “De groep kwetsbaren is onverminderd groot, daar maken we ons zorgen over. Hoeveel klappen kunnen deze mensen opvangen?” vraagt Vliegenthart zich af.

Door de coronacrisis zijn de spaartegoeden van Nederlanders opgelopen tot 400 miljard euro, blijkt uit cijfers van De Nederlandsche Bank (DNB), waar De Telegraaf over berichtte. Sinds het begin van het jaar stopten we ruim 20 miljard euro in onze spaarrekeningen. Mensen die hun werk behielden, konden namelijk minder geld uitgeven. Wel plaatst Vliegenthart kanttekeningen bij de cijfers van de DNB. “Dit zijn gemiddelden. Tegelijkertijd heeft 17 procent van de Nederlanders geen spaarrekening, 20 procent heeft nog eens minder dan 1000 euro erop staan.”

Jongeren zijn in dit verhaal kwetsbaarder dan ouderen, maar dat is logisch, zegt Vliegenthart. “Tegoed bouw je gedurende je leven op.” Maar, zegt hij, dit zijn wel de groepen die het meest kwetsbaar zijn tijdens de crisis. “Dit grijpt in elkaar.”

Het Nibud heeft naar aanleiding van de coronacrisis nog niet opnieuw gekeken naar zijn eigen adviezen. Vliegenthart benadrukt dat het verstandig blijft om een spaartegoed te hebben voor de duurste apparaten van een huishouden, zoals een auto of een wasmachine. “Begin met een buffer voor lopende uitgaven die je onverwacht moet doen, denk pas erna over wat je nog meer met dat geld zou kunnen doen. Als je namelijk je huis aflost, maar je auto gaat kapot, dan heb je een acuut probleem.”