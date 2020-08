Staat hoeft coronamaatregelen horeca niet te versoepelen

De Nederlandse staat hoeft de coronamaatregelen in de horeca niet te versoepelen. Dat is de uitspraak van de rechter in het kort geding dat brancheorganisatie Koninklijke Horeca Nederland (KHN) had aangespannen. Volgens KHN zijn de maatregelen die gelden in de horeca veel strenger dan noodzakelijk en daarom wilde branche zo snel mogelijk versoepelingen.

In het kort geding eiste KHN dat in caf├ęs, restaurants en andere horecagelegenheden de afstandsnorm van 1,5 meter zowel binnen als buiten niet zou moeten gelden voor groepen tot en met negen personen. Ook zou deze norm niet moeten gelden voor zitplaatsen op terrassen, eventueel na een gezondheidscheck vooraf. Daarnaast eiste de ondernemersvereniging dat de overheid met “objectieve criteria” zou komen op basis waarvan versoepelingen voor de horeca in de toekomst zouden plaatsvinden. Ook dat wees de rechter af.

De zaak diende op 23 juli en ter zitting werd besloten dat de partijen weer in gesprek zouden gaan. Later heeft KHN de rechter toch om een uitspraak gevraagd. De motivering van de uitspraak volgt uiterlijk op 11 september.