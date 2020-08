Corona zadelt Delfts blauw-maker Royal Delft op met flink verlies

Delfts blauw-maker Royal Delft is flink in de rode cijfers gedoken door de coronacrisis. De beursgenoteerde onderneming kampte met een fikse terugval van het aantal toeristen dat Nederland aandeed. Vanwege de virusuitbraak heeft Porceleyne Fles, zoals het bedrijf ook wordt genoemd, tweeënhalve maand geen bezoekers kunnen ontvangen in wat normaal de drukste periode van het jaar is.

Uiteindelijk halveerde de omzet van de aardewerkfabriek in de eerste helft van het jaar. Bij kristalmaker Royal Leerdam Crystal steeg de omzet evenwel met ongeveer drie ton in verband met de opheffingsverkoop voor dit onderdeel. De huuropbrengsten van Royal Delft Vastgoed stegen daarnaast met meer dan 21 procent tot circa negen ton. De totale omzet van het bedrijf zakte met 36 procent tot 2,5 miljoen euro.

Onder de streep kwam de Royal Delft Group 364.000 euro tekort, waar een jaar terug nog 311.000 euro winst in de boeken ging. “Gelukkig zijn de vastgoedactiviteiten winstgevend, mede hierdoor blijft het geconsolideerde verlies over het eerste halfjaar beperkt”, aldus topman Henk Schouten. De financiële positie van het bedrijf is volgens hem “onverkort sterk”.

De onzekerheid die het coronavirus met zich meebrengt zorgt ervoor dat een vooruitblik voor het tweede halfjaar bij de onderneming zeer moeilijk te geven is. Royal Delft zal naar eigen zeggen optimaal gebruik blijven maken van de regelingen die aangeboden worden door de overheid. Het bedrijf spreekt geen verwachting uit voor het resultaat over geheel 2020.

Eerder dit jaar werd bekend dat de porseleinfabrikant het eigen museum wil afscheiden. Door het museum zelfstandig verder te laten gaan denkt Royal Delft meer bezoekers te kunnen trekken. Dat is uiteindelijk ook weer goed voor het bedrijf omdat meer bezoekers vermoedelijk ook meer uit zullen geven aan Delfts blauw. De museumwinkel blijft namelijk wel van Royal Delft.

Verder is besloten om de kristalfabriek van Royal Leerdam Crystal te sluiten. Die beslissing was ingegeven door de “zwakke financiële positie van Royal Leerdam Crystal en de sombere financiële vooruitzichten die nog eens versterkt worden door de uitbraak van het coronavirus”. Ook zijn er bij de aardewerkfabriek zelf banen geschrapt vanwege de coronacrisis.