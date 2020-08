Damrak opent met stevige winst

De Amsterdamse aandelenbeurs is maandag met een stevige winst geopend. Ook de andere Europese beurzen begonnen hoger in navolging van de nieuwe recordstanden van Wall Street op vrijdag. De aandacht van beleggers ging in de laatste volle handelsweek van augustus uit naar het laatste restje van de halfjaarresultaten en de ontwikkelingen rond het coronavirus.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde na enige minuten handelen 1,4 procent in de plus op 559,07 punten. De MidKap klom 0,9 procent tot 806,75 punten. De beurzen in Londen, Frankfurt en Parijs wonnen tot 1,4 procent.

B&S Group maakte een koerssprong van bijna 15 procent bij de kleinere bedrijven. De distributeur en groothandel voorziet een herstel van de markt in de tweede helft van het jaar, na een slechte eerste zes maanden als gevolg van de coronacrisis. Het bedrijf zag onder meer de vraag naar bijvoorbeeld cosmetica en drank in de cruisesector wegvallen. Voor dat segment zijn de vooruitzichten nog somber, maar B&S voorziet in Aziƫ en Europa wel weer een opgaande trend.