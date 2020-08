CPB: wereldhandel opgeveerd in juni

De wereldhandel heeft in juni behoorlijk herstel laten zien van de coronacrisis, met een groei van 7,6 procent in vergelijking met mei. Dat meldt het Centraal Planbureau (CPB). Het CPB spreekt van een “forse inhaalgroei”.

In bijna alle landen was er sprake van groei, behalve in Japan, waar de invoer nog verder daalde. Ook in China en Oost-Europa laat de uitvoer een krimp zien en in Afrika en het Midden-Oosten zakten zowel de in- als uitvoer nog wat verder terug. Hiermee komt de daling van de wereldhandel in het tweede kwartaal van 2020 op 12,5 procent, bovenop de daling met 2,7 procent in het eerste kwartaal.

Ook de industriƫle productie herstelt zich verder, met een groei van 4,8 procent ten opzichte van mei. De mondiale productie ligt hierdoor nog 8 procent lager dan aan het einde van vorig jaar.