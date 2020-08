‘In supermarkten steeds groter prijsverschil huis- en A-merken’

Het prijsverschil tussen A-merken en huismerken in supermarkten neemt flink toe. Was het verschil in 2014 nog gemiddeld 24 procent, nu zijn huismerkproducten in het algemeen 45 procent goedkoper.

Onderzoekers van de Consumentenbond vulden bij vijftien supermarkten een boodschappenwagen met 125 verschillende producten van A-merken, een ander wagentje werd gevuld met dezelfde soort producten van het huismerk.

Uitschieters zijn er vooral bij de wasmiddelen en vaatwastabletten. Zo is waspoeder van een huismerk volgens de onderzoekers gemiddeld 79 procent goedkoper dan dat van het merk Ariel.

Een enkele keer bleek het huismerk iets duurder dan het A-merk. Het prijsverschil tussen A-merken en huismerken van supermarkten groeit volgens de bond elk jaar met circa 5 procent.

De bond komt ook nog met een tip: wie de voorkeur geeft aan A-merken doet er goed aan om op aanbiedingen te letten. De gemiddelde korting bij merkartikelen ligt tussen de 30 en 35 procent.