Transavia vliegt volgende zomer niet vanaf Groningen Eelde Airport. Volgens de budgetvliegmaatschappij van KLM is er bij touroperators momenteel weinig vraag naar vluchten vanaf de Groningse luchthaven. Vandaar dat het Noord-Nederlandse vliegveld uit de dienstregeling voor volgende zomer is geschrapt.

In het huidige zomerschema staan nog meerdere vluchten per week vanaf Groningen, naar het Spaanse Mallorca en Heraklion op het Griekse eiland Kreta. Dat er volgend jaar niet vanaf Groningen gevlogen wordt, betekent volgens een zegsvrouw niet dat Transavia de luchthaven daar voorgoed vaarwel heeft gezegd. Het vliegschema wordt elk seizoen opnieuw bekeken.

Transavia heeft het zomerschema voor 2021 dit jaar eerder dan gebruikelijk bekendgemaakt. Op die manier hebben passagiers met een voucher of passagiers die hun vlucht willen omboeken, meer mogelijkheden om een reis te plannen, aldus de maatschappij. Vanwege de coronacrisis zijn er momenteel veel mensen met vouchers.

In totaal vliegt Transavia in de zomer van 2021 op 73 bestemmingen vanaf de luchthavens Schiphol, Eindhoven Airport en Rotterdam The Hague Airport. Nieuw is dat de maatschappij dan ook op Fez in Marokko gaat vliegen. De vluchten naar Fez die aankomend winterseizoen starten vanaf Rotterdam The Hague Airport, worden ook volgend jaar zomer aangeboden. Het zomerschema van Transavia start op 1 april en loopt tot en met 31 oktober.