Kabinet wil 20 miljard steken in versterking economie

Het kabinet wil de komende vijf jaar in totaal 20 miljard steken in projecten om de economie te versterken. Over zo’n investeringsfonds wordt al ruim een jaar nagedacht, nu is de coalitie het in grote lijnen eens over de invulling. Dat bevestigen Haagse bronnen na een bericht van RTL Nieuws.

Het idee voor een investeringsfonds komt van de ministers Wopke Hoekstra (Financiƫn) en Eric Wiebes (Economische Zaken). Door de lage rente kan Nederland zeer goedkoop geld lenen op de kapitaalmarkt. Daarvan willen zij gebruikmaken om te investeren in zaken voor de toekomstige groeikracht.

Te denken valt aan onderwijs, onderzoek en ontwikkeling, verduurzaming en infrastructuur. Tot dusver was nog veel onduidelijk, onder meer hoe groot het fonds precies zou worden. De omvang is nog onderdeel van de onderhandelingen over de begroting voor volgend jaar, maar ingewijden verwachten dat het huidige voorstel de eindstreep wel haalt.