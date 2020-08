McDonald’s bekijkt HR-afdeling na ontslag topman

Fastfoodketen McDonald’s neemt zijn afdeling voor personeelsbeleid onder de loep in de nasleep van het ontslag van topman Steve Easterbrook vorig jaar vanwege grensoverschrijdend gedrag. Mogelijk kan er ook discutabel of ongewenst gedrag hebben plaatsgevonden bij managers van de Human Resources-afdeling van het Amerikaanse bedrijf.

Zo werd in november vorig jaar de topman voor wereldwijd personeelsbeleid van McDonald’s ontslagen, een dag nadat Easterbrook moest opstappen. Het gedrag van die HR-directeur zou niet in lijn zijn geweest met de regels en waarden van het bedrijf, maar er werd geen reden gemeld voor zijn ontslag. Maar er zouden ook andere problemen zijn geweest bij de HR-afdeling. Zo zouden klachten over ongepast gedrag van personeel zijn genegeerd door HR-managers.

Onlangs werd nog bekend dat Easterbrook terug heeft geslagen in de juridische strijd met zijn oude werkgever. McDonald’s heeft Easterbrook voor de rechter gesleept in een poging om tientallen miljoenen dollars aan aandelen en andere aan hem uitgekeerde compensaties terug te vorderen. Easterbrook ontkent de nieuwste beschuldigingen en wil dat de zaak wordt verworpen door de rechtbank.