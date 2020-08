SoftBank ‘aast’ op TikTok, Google niet in markt voor filmpjesapp

De Japanse techinvesteerder SoftBank zou in de markt zijn voor de Amerikaanse tak van filmpjesapp TikTok. Dat meldde techmedium The Information op basis van ingewijden. De Japanners bezitten een klein belang in de Chinese TikTok-moeder ByteDance. Niet duidelijk is of SoftBank zelf TikTok wil inlijven, of dat het aansluit bij een poging van een andere partij. Ondertussen ontkent techreus Google interesse in TikTok te hebben.

Om TikTok is de laatste tijd veel te doen. In de Verenigde Staten dreigt een verbod op de app. TikTok verzamelt volgens politici aldaar te veel data van zijn gebruikers en die zou zomaar in handen van de Chinese overheid kunnen vallen, denken ze. President Donald Trump heeft daarom per decreet bevolen dat TikTok half september verboden wordt in de VS, tenzij de Amerikaanse tak dan verkocht is.

Of het daadwerkelijk tot een verkoop komt, is evenwel nog niet gezegd. Volgens TikTok-moeder ByteDance is een deal onwaarschijnlijk, zo werd eerder gemeld. In plaats daarvan vecht het Chinese bedrijf de beslissing van Trump om een verbod in te stellen aan.

Bedrijven als Microsoft en Oracle werden eerder genoemd als potentiĆ«le kopers. Ook de naam Twitter viel eerder. De Amerikaanse tak van TikTok wordt gewaardeerd op zo’n 20 miljard tot 50 miljard dollar.

Ook Google werd als eventuele koper genoemd. Volgens topman Sundar Pichai heeft Google geen interesse, zo meldde hij in een podcast.