Holland Casino boekt miljoenenverlies door sluitingen

Holland Casino is door de gedwongen sluitingen vanwege de uitbraak van het coronavirus voor tientallen miljoenen euro’s in de rode cijfers gedoken. Tussen 13 maart en 1 juli waren alle vestigingen gesloten en daardoor liep de omzet in de eerste helft van het jaar met bijna 60 procent terug.

“Door de sluiting zaten onze bijna 4000 medewerkers opeens thuis en viel onze omzet, zo’n 60 miljoen euro per maand, volledig weg”, zegt topman Erwin van Lambaart. Holland Casino heeft gebruikgemaakt van de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW), waarmee werkgevers die in de problemen zijn gekomen door de coronacrisis tot 90 procent van de loonkosten van hun werknemer ontvangen. Het bedrijf kreeg een voorschot uitbetaald van bijna 32 miljoen euro.

In het afgelopen halfjaar werd ruim 146 miljoen euro omzet in de boeken gezet, tegen bijna 354 miljoen euro vorig jaar. Het resultaat na aftrek van vennootschapsbelasting kwam uit op een min van 28,3 miljoen euro. In dezelfde periode vorig jaar bleef onder de streep nog 32,5 miljoen euro over.

Sinds 1 juli zijn de deuren van de 14 vestigingen van Holland Casino weer geopend. Er kan momenteel zo’n 30 procent van het reguliere aantal gasten worden ontvangen. Dat komt doordat er 1,5 meter afstand gehouden moet worden en een bezoek moet ook worden gereserveerd. “Helaas zijn de vooruitzichten voor de rest van dit jaar niet bepaald rooskleurig en voor volgend jaar uitermate onzeker”, zegt Van Lambaart. Holland Casino bekijkt momenteel hoe het toekomstbestendig kan blijven. Het bedrijf verwacht eind dit jaar concrete mededelingen te kunnen doen.