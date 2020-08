Powell: Federal Reserve gaat inflatiebeleid versoepelen

De Federal Reserve, de Amerikaanse koepel van centrale banken, gaat zijn inflatiebeleid versoepelen. Daarbij zal de Fed meer tolerant zijn bij een hogere inflatie. Dat verklaarde Fed-voorzitter Jerome Powell op het jaarlijkse symposium van de centrale bank dat traditioneel wordt gehouden in Jackson Hole in de staat Wyoming. De bijeenkomst wordt dit jaar vanwege het coronavirus virtueel georganiseerd.

Volgens Powell gaat de Fed voortaan mikken op een inflatie in de Verenigde Staten die gemiddeld rond de 2 procent schommelt, wat impliceert dat ruimte wordt gelaten voor een inflatie die voor bepaalde periodes hoger ligt dan dat niveau. Als de inflatie lager ligt dan 2 procent zal de Amerikaanse centrale bank proberen deze weer boven de 2 procent te krijgen. Eerder hanteerde de Fed een doelstelling voor een inflatie van precies 2 procent, al lag die de afgelopen jaren behoorlijk onder dat niveau..

Daarnaast zei Powell dat de Fed graag een maximale werkgelegenheid ziet in de VS, met een sterkere arbeidsmarkt voor gemeenschappen met lage en bescheiden inkomens. Daarbij lijkt Powell in te spelen op de raciale spanningen in de VS door ongelijkheid op de arbeidsmarkt tegen te gaan. Door de coronacrisis is bijvoorbeeld de zwarte gemeenschap in de VS hard geraakt, met hoge werkloosheid. Powell zei dat de ambitie voor een maximale werkgelegenheid een “breed gedragen en inclusief” doel is van de centrale bank.

Powell zei dat de aanpassingen in de strategie een “robuuste” verandering van het monetair beleid inhouden. Kenners denken dat de Fed voor een langere tijd geen haast zal hebben met het verhogen van de rente. De rente in de VS werd eerder dit jaar meermaals verlaagd om zo te helpen de impact van de coronacrisis op de Amerikaanse economie te verzachten. Ook werden grote stimuleringsprogramma’s doorgevoerd voor de economie van de VS.