‘TikTok-deal mogelijk binnen paar dagen rond’

Het vertrek van Kevin Mayer als topman van filmpjesapp TikTok betekent mogelijk dat de Amerikaanse tak van het bedrijf binnen een paar dagen wordt verkocht. Microsoft is de waarschijnlijke koper, vertellen bronnen aan de Amerikaanse nieuwszender CNBC.

Volgens de ingewijden werd Mayer niet bij gesprekken met Microsoft betrokken. De voormalige topman wilde TikTok als een onafhankelijk bedrijf runnen, niet als onderdeel van een groter technologieconcern. Dat zou het waarschijnlijk wel worden wanneer Microsoft de koper zou zijn.

Om TikTok is de laatste tijd veel te doen. In de Verenigde Staten dreigt een verbod op de app. TikTok verzamelt volgens critici te veel gegevens van zijn gebruikers en die zouden zomaar in handen van de Chinese overheid kunnen vallen, denken ze. Het moederbedrijf van TikTok is namelijk Chinees. President Donald Trump heeft daarom per decreet bevolen dat TikTok half september verboden wordt in de VS, tenzij de Amerikaanse tak dan is verkocht. Gesprekken over een overname worden momenteel volop gevoerd. De Amerikaanse tak van TikTok zou 20 miljard tot 30 miljard dollar moeten opleveren.