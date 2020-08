Coalitie blij met derde steunpakket, oppositie kritisch

Coalitiepartijen zijn vol lof over het nieuwe coronasteunpakket van het kabinet, maar de oppositie vindt het veel te mager. De SP en PvdA vinden het onverteerbaar dat bedrijven die steun van de overheid krijgen, toch mensen kunnen ontslaan. En GroenLinks-voorman Jesse Klaver wil dat de partner- en vermogenstoets voor zzp’ers van tafel gaan.

De ChristenUnie is blij dat er “fors” wordt ingezet “op behoud van banen voor werknemers en inkomensondersteuning voor ondernemers”, laat Kamerlid Eppo Bruins weten. Pieter Heerma van het CDA noemt het steunpakket “van groot belang voor mkb-bedrijven, de economie en behoud van banen”.

Lodewijk Asscher (PvdA) vindt dat “het kabinet mensen laat bungelen. PvdA komt met verbeteringen: garantie van werk naar werk, investeren in nieuwe banen en inkomenssteun voor wie het niet redt”. Klaver vindt dat “flexwerkers en zzp’ers met een werkende partner of spaargeld in de kou worden gezet”.

Chris Stoffer van de SGP is voorzichtig positief, maar “het staat of valt met de nadere uitwerking. Daarover heb ik nog vragen, bijvoorbeeld over wat het concreet betekent voor de ondernemer”.

Lilian Marijnissen (SP) vindt dat het huidige pakket, dat royaler is dan het nieuwe, moet worden voortgezet tot 1 januari. “Met een verbod om mensen te ontslaan voor bedrijven die gebruik maken van de steun. Deze tijd kan gebruikt worden voor een banenplan voor de toekomst zodat mensen van werk naar werk kunnen.”