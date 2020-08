Ondernemers: noodpakket biedt goede basis voor komende maanden

Met het derde noodpakket van de overheid ligt er een goede basis voor de komende maanden, vinden ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland in reactie op de aankondiging van het kabinet om langer door te gaan met de coronasteun. “Vooral het feit dat er nu tot 1 juli 2021 duidelijkheid is, is een goede zaak. Dan weten ondernemers voor langere tijd waar ze aan toe zijn.”

VNO-NCW-voorzitter Hans de Boer benadrukt dat de sociale partners en het kabinet samen hebben gewerkt aan het nieuwe pakket. “Drie zaken waren voor ons essentieel: het aanjagen van investeringen, het verlengen van de noodmaatregelen en een massale inzet op het begeleiden van mensen naar nieuw werk en zaken als (om)scholing”, legt hij uit. “Dit zit allemaal goed in dit nieuwe pakket.”

Jacco Vonhof, voorzitter van MKB-Nederland, vult aan: “Een dikke pluim voor dit kabinet. Zo is het goed dat ondernemers de uitgestelde belastingen niet direct terug hoeven te betalen en deze kunnen uitsmeren over een periode tot 24 maanden.” Dat laatste geeft volgens hem ondernemers ruimte om geld tijdens de crisis in het bedrijf te houden. “Doordat de ontslagboete er verder af gaat in de NOW 3.0 kunnen ondernemers en medewerkers verder beter afspraken maken over de noodzakelijke herstructurering van bedrijven en wat daarvoor nodig is.”

De ondernemersorganisaties benadrukken verder dat voor specifieke sectoren, zoals de evenementensector en delen van de horeca, maatwerk mogelijk moet blijven. Ook vinden ze dat er bij nieuwe omstandigheden, zoals een tweede coronagolf, nog ruimte moet zijn om eventueel verbeteringen in het maatregelenpakket door te voeren.