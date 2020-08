Wall Street met winsten het weekend in

De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn vrijdag met winsten het weekend ingegaan. Op Wall Street werden onder meer de beloftes van president Donald Trump voor een eventuele tweede termijn verwerkt. Beleggers kauwden tevens na op de toespraak van de Amerikaanse centralebankpresident Jerome Powell, die donderdag verklaarde dat de Federal Reserve een hogere mate van inflatie zal toestaan.

De Dow-Jonesindex eindigde 0,6 procent hoger op 28.653,87 punten. De breed samengestelde S&P 500 steeg 0,7 procent tot 3508,01 punten en technologiegraadmeter Nasdaq won 0,6 procent tot 11.695,63 punten.

Trump heeft gezegd in zijn tweede termijn als president de belastingen te zullen verlagen. Ook beloofde hij 10 miljoen banen te creĆ«ren in tien maanden, het land te veranderen in de “productiesupermacht van de wereld” en een einde te maken aan de Amerikaanse afhankelijkheid van China.

Bij de bedrijven ging de aandacht onder meer uit naar Coca-Cola, dat ruim 3 procent aan waarde won. Het frisdrankconcern kondigde een vrijwillige vertrekregeling voor personeel aan als onderdeel van een strategisch plan. Hier kunnen naar verwachting 4000 medewerkers gebruik van maken. In eerste instantie gaat het om werknemers in de VS, Canada en Puerto Rico. Coca-Cola sluit ontslagen ook niet uit.

HP Inc noteerde ruim 6 procent in de plus. De computerproducent heeft in het afgelopen kwartaal beter gepresteerd dan verwacht omdat de vraag naar bijvoorbeeld pc’s en laptops flink toenam door het vele thuiswerken tijdens de coronacrisis. Casino- en hotelketens MGM Resorts International won daarnaast bijna 5 procent na een aankondiging dat het bedrijf 18.000 Amerikaanse werknemers ontslaat. De ingreep is nodig vanwege de virusuitbraak die een forse impact heeft op de resultaten van het bedrijf.

Verder heeft fabrikant van dieetproducten Herbalife een schikking getroffen van ruim 123 miljoen dollar, om vervolging af te kopen voor beschuldigingen dat het bedrijf Chinese ambtenaren omgekocht zouden hebben om makkelijker te kunnen groeien in China. Het aandeel ging 0,3 procent omlaag.

De euro noteerde op 1,1900 dollar, tegenover 1,1902 dollar bij het sluiten van de Europese beurzen eerder op de dag. Een vat Amerikaanse olie zakte 0,1 procent in prijs tot 42,98 dollar. Brentolie werd ook 0,1 procent goedkoper, op 45,05 dollar per vat.