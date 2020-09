Duizenden ondernemers klopten op valreep aan voor NOW 2.0-steun

Velen duizenden ondernemers hebben kort voor het aflopen van de NOW 2.0-regeling van de overheid nog een aanvraag ingediend voor de coronasteun. Volgens uitkeringsinstantie UWV klopten in totaal meer dan 65.000 ondernemers aan voor de regeling, waarvan zo’n 20.000 in de laatste week en 5400 op de laatste dag. Het loket bij het UWV sloot middernacht.

Met de regeling konden werkgevers, die in de problemen zijn gekomen door de coronacrisis, tot 90 procent van de loonkosten voor hun werknemer ontvangen. Werkgevers met minimaal 20 procent omzetverlies over een periode van vier maanden, kwamen in aanmerking voor een tegemoetkoming in de loonkosten voor de maanden juni tot en met september.

Met dik 65.000 aanvragen is het aantal aanvragen voor NOW 2.0 beduidend lager dan de bijna 150.000 aanvragen voor NOW 1.0. Werkgevers die wel NOW 1.0 aanvroegen en geen NOW 2.0 lieten aan het UWV weten dat ze hier veelal voor kozen omdat het weer beter ging met hun bedrijf en de tegemoetkoming niet meer nodig was. Ook voldeden er bedrijven niet aan de voorwaarden voor de tweede steunregeling.

Deze week worden de laatste aanvragen door NOW 2.0 verwerkt. Daarna wordt duidelijk hoeveel aanvragen in totaal zijn toegekend en welk voorschotbedrag in totaal is uitgekeerd door UWV. Ruim een week geleden had het UWV al bijna 1,5 miljard euro uitbetaald aan voorschotten voor de NOW 2.0-regeling.

Inmiddels is duidelijk dat er ook een derde steunpakket komt. Het kabinet heeft vrijdag aangekondigd daarin voor het verlengen van de NOW-steun 5,4 miljard euro uit te trekken. De regeling wordt wel wat aangepast. In het nieuwe pakket krijgt een ondernemer nog maar 80 procent van zijn loonkosten vergoed met de NOW. Verder gaat er dan 10 procent naar omscholing voor werknemers. In januari gaat de NOW-vergoeding terug naar 70 procent en in april naar 60 procent. Vanaf januari is de NOW ook alleen nog maar beschikbaar voor bedrijven die minimaal 30 procent omzetverlies draaien.