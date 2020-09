Nikkei begint nieuwe maand vrijwel vlak

De Japanse aandelenbeurs is dinsdag vrijwel vlak begonnen aan de nieuwe beursmaand. Beleggers deden het rustig aan na de sterke koerswinsten in augustus en verwerkten een reeks van macro-economische cijfers uit Japan en China. De andere belangrijke beursgraadmeters in de Aziatische regio lieten een gemengd beeld zien.

De Nikkei in Tokio sloot een fractie lager op 23.138,07 punten. Uit cijfers van marktonderzoekers Markit en Jibun Bank bleek dat de bedrijvigheid in de Japanse industrie afgelopen maand opnieuw is gekrompen. De krimp was wel minder sterk dan in juli. De werkloosheid in Japan nam in juli licht toe ten opzichte van een maand eerder.

Bij de bedrijven wonnen de Japanse handelshuizen Marubeni, Sumitomo, Mitsubishi, Mitsui en Itochu opnieuw terrein. De vijf handelshuizen stegen een dag eerder al tot bijna 10 procent na het nieuws dat de Amerikaanse investeerder Warren Buffett belangen van ruim 5 procent in de bedrijven heeft genomen.

De hoofdindex in Shanghai noteerde tussentijds een fractie lager en in Hongkong won de Hang Seng-index 0,1 procent. Volgens onderzoeksbureaus Markit en Caixin is de activiteit in de omvangrijke industrie in augustus gestegen tot het hoogste niveau sinds begin 2011. De Kospi in Seoul dikte 1 procent aan. De All Ordinaries in Sydney zakte 1,5 procent na het besluit van de Australische centrale bank om de rente conform verwachting ongewijzigd te laten. De centrale bank schroefde wel de omvang van een financieringsfaciliteit voor banken op en verlengde de looptijd ervan. Daarmee hebben banken makkelijker toegang tot geld.