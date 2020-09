‘Ook in augustus erg veel hypotheekaanvragen’

Het aantal hypotheekaanvragen bleef ook in zomermaand augustus erg hoog. Volgens het Hypotheken Data Netwerk (HDN) ging het weliswaar om de laagste maandscore van dit jaar, maar het niveau van aanvragen lag nog altijd 22 procent hoger dan het gemiddelde aantal hypotheekaanvragen in augustus van de afgelopen vier jaar.

HDN registreerde afgelopen maand in totaal circa 34.000 aanvragen. Op de hypotheekmarkt is eigenlijk al sinds het begin van de coronacrisis sprake van een sterk opgaande lijn. Dat komt onder meer door zogeheten opstromers. Dit zijn mensen die willen verhuizen naar een huis met een aanzienlijk hogere marktwaarde dan hun huidige woning. Verder valt het volgens het netwerk op dat veel consumenten dit jaar bijlenen of een tweede hypotheek aanvragen om hun woning te verbouwen.

Mogelijk heeft de lockdown een rol gespeeld bij de vele hypotheekaanvragen in de afgelopen maanden. HDN wijst erop dat veel mensen toen thuis zaten en alle tijd hadden voor het plannen van verbouwingen. Denk aan het investeren in een nieuwe keuken, badkamer, dakkapel of veranda.

De mensen die hun hypotheek omzetten naar een nieuwe hypotheek, de oversluiters, namen in maart en april tijdelijk ook sterk in aantal toe. Maar in augustus leek de enorme toeloop op dit vlak voorbij en was het beeld wat betreft oversluiters min of meer vergelijkbaar met een jaar geleden.

HDN is een initiatief van diverse hypotheek-, krediet- en verzekeringsmaatschappijen en registreert circa 82 procent van alle hypotheekofferte-aanvragen in Nederland.