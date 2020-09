Lego profiteert van aan huis gebonden gezinnen door corona

Lego heeft ervan geprofiteerd dat gezinnen meer thuis waren door de lockdownmaatregelen wegens de uitbraak van het coronavirus. De maker van de Deense plastic blokjes verkocht in het eerste halfjaar 14 procent meer speelgoed.

De omzet van het bedrijf steeg met 7 procent naar 15,7 miljard Deense kroon (2,1 miljard euro). De omzet steeg minder hard dan de verkoop omdat fabrieken in Mexico en China tijdelijk werden gesloten wegens de coronapandemie. Winkeliers moesten vaker gebruik maken van hun bestaande voorraad. De operationele winst (ebit) groeide met 11 procent naar 3,9 miljard Deense kroon.

Wereldwijd heeft Lego zelf ruim 600 winkels en die bleven allemaal op verschillende momenten een periode dicht. Het bedrijf kon dat ruimschoots opvangen met de toegenomen onlineverkoop. Vorig jaar investeerde Lego extra in e-commerce en de website. Die uitgaven lijken vruchten af te werpen want in de eerste helft van 2020 trok de site twee keer zoveel bezoekers.

Lego richt zich de laatste tijd steeds meer op de Chinese markt. Zo lanceerde het Deense bedrijf het thema “Monkie Kid”, dat is gebaseerd op een Chinese legende. Ook is de onderneming van plan om dit jaar meer dan 80 winkels te openen in het Aziatische land.